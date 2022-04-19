"Аталанта" потерпела третье поражение подряд в Серии А

Фото: твиттер "Вероны"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле проиграла "Вероне" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли гол Федерико Чеккерини и автогол Тена Копмейнерса. В составе хозяев отличился Джорджо Скальвини.

"Верона", набрав 48 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" потерпела третье поражение подряд и с 51 очком осталась на восьмой позиции.

"Аталанта" – "Верона" - 1:2 (0:1)

Голы: Чеккерини, 45 - 0:1, Копмейнерс, 55 (автогол) - 0:2, Скальвини, 82 - 1:2

"Аталанта": Муссо, Хатебур (Пеццелла, 56), Паломино, Демирал (Гимшити, 57), Скальвини (Пашалич, 86), Дзаппакоста, де Рон, Малиновский (Миранчук, 34), Бога (Муриэль, 56), Копмейнерс, Сапата.

"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини (Велозу, 71), Гюнтер (Шутало, 30), Казале, Лазович (Депаоли, 78), Тамез, Барак, Илич, Капрари (Онгла, 78), Симеоне (Лазанья, 78).

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