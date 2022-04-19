"Аталанта" потерпела третье поражение подряд в Серии А
Фото: твиттер "Вероны"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле проиграла "Вероне" со счетом 1:2.
Победу гостям принесли гол Федерико Чеккерини и автогол Тена Копмейнерса. В составе хозяев отличился Джорджо Скальвини.
"Верона", набрав 48 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" потерпела третье поражение подряд и с 51 очком осталась на восьмой позиции.
"Аталанта" – "Верона" - 1:2 (0:1)
Голы: Чеккерини, 45 - 0:1, Копмейнерс, 55 (автогол) - 0:2, Скальвини, 82 - 1:2
"Аталанта": Муссо, Хатебур (Пеццелла, 56), Паломино, Демирал (Гимшити, 57), Скальвини (Пашалич, 86), Дзаппакоста, де Рон, Малиновский (Миранчук, 34), Бога (Муриэль, 56), Копмейнерс, Сапата.
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини (Велозу, 71), Гюнтер (Шутало, 30), Казале, Лазович (Депаоли, 78), Тамез, Барак, Илич, Капрари (Онгла, 78), Симеоне (Лазанья, 78).
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
|63
|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
|27
|17