"Аталанта" потеряла очки в матче с "Эмполи"

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"Аталанта" потеряла очки в матче с "Эмполи"

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Эмполи".

Таким образом, "Аталанта" осталась на шестом месте, а "Эмполи" - на 18-м.

"Аталанта" - "Эмполи" 0:0

"Аталанта": Голлини, Госенс (Кастань, 60), Паломино, Манчини, Хатебур, Гомес (Пикколи, 88), де Рон, Иличич, Фройлер, Масьелло, Сапата (Барроу, 81).

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Николау (Расмуссен, 79), Делль`Орко, Антонелли (Паскуаль, 14), Беннасер, Траоре, Крунич, Весели, Фариас (Оберлен, 41), Капуто.

Предупреждения: Паломино (19), Делль`Орко (29), Беннасер (45), Весели (61).   

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