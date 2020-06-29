"Аталанта" повторила достижение "Фиорентины" 61-летней давности

"Аталанта" достигла отметки в 80 забитых мячей по итогам 28 туров текущего розыгрыша Серии А.

Напомним, что в воскресенье бергамцы на выезде взяли верх над "Удинезе" со счётом 3:2.

Как сообщает Gracenote Live, "Аталанта" стала первой за 61 год итальянской командой, отличившейся не менее 80 раз в высшем дивизионе за указанный период сезона.

В последний раз подобное удавалось "Фиорентине", которая в кампании 1958/59 наколотила соперникам по чемпионату 86 голов в 28 матчах.

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