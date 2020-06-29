"Аталанта" повторила достижение "Фиорентины" 61-летней давности
"Аталанта" достигла отметки в 80 забитых мячей по итогам 28 туров текущего розыгрыша Серии А.
Напомним, что в воскресенье бергамцы на выезде взяли верх над "Удинезе" со счётом 3:2.
Как сообщает Gracenote Live, "Аталанта" стала первой за 61 год итальянской командой, отличившейся не менее 80 раз в высшем дивизионе за указанный период сезона.
В последний раз подобное удавалось "Фиорентине", которая в кампании 1958/59 наколотила соперникам по чемпионату 86 голов в 28 матчах.
Не пропустите: "Аталанта" повторила клубный рекорд по голам за сезон Серии А. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|16
|Сампдория
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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