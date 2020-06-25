"Аталанта" повторила клубный рекорд по голам за сезон Серии А

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"Аталанта" повторила клубный рекорд по голам за сезон Серии А

"Аталанта" в этом сезоне наверняка установит новый клубный рекорд результативности в чемпионате Италии.

В прошлом розыгрыше Серии А бергамцы забили 77 голов и этот результат является лучшим в истории клуба.

Однако в нынешней кампании подопечные Джан Пьеро Гасперини уже повторили рекордный показатель, но сделали это в 27 турах.

В турнирной таблице Кальчо "Аталанта" идёт четвёртой, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 12 очков.

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