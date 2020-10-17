"Аталанта" поздравила Алексея Миранчука с днём рождения

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"Аталанта" поздравила Алексея Миранчука с днём рождения

Пресс-служба "Аталанты" опубликовала в твиттере поздравительный пост, посвящённый 25-летнему юбилею полузащитника Алексея Миранчука.

"С наилучшими пожеланиями поздравляем с днём рождения, Алексей! Желаем всего наилучшего в твой первый день рождения в сине-чёрных цветах", - говорится в публикации бергамского клуба.

Напомним, что "Аталанта" купила российского хавбека у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро, заключив с ним контракт по схеме "4+1".

Миранчук до сих пор не дебютировал за новую команду из-за травмы задней поверхности бедра, но сегодня он может сыграть с "Наполи" в рамках 4-го тура Серии А.

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