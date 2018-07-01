"Аталанта" претендует на хавбека сборной Дании

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"Аталанта" претендует на хавбека сборной Дании

"Аталанта" претендует на полузащитника "Бордо" Лукаса Лерагера, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб уже приготовил первое предложение по игроку сборной Дании. Его размер, предположительно, 10 миллионов евро.

24-летний Лерагер выступает за "Бордо" с 2017 года, сыграл 40 матчей и забил 3 гола. 

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