"Аталанта" презентовала Алексея Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук официально стал игроком "Аталанты".

24-летний футболист прошёл медицинское обследование в Бергамо и заключил контракт с новым клубом до июня 2025 года.

Напомним, что сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. За "Аталанту" Миранчук будет выступать под 59-м номером.

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