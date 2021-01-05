"Аталанта" презентовала нового защитника

Правый защитник "Генка" Йоаким Мехле официально стал игроком "Аталанты".

Бергамский клуб заплатил за датского фулбека 11 миллионов евро, заключив с ним контракт до июня 2025 года.

23-летний Мехле выступал за "Генк" с 2017 года, сыграл 130 матчей, забил 6 голов и сделал 22 ассиста.

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