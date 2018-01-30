"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии
"Аталанта" – "Ювентус"
Стадион: "Атлети Адзурри д’Италия"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Паоло Валери
"Аталанта" в первом полуфинальном матче Кубка Италии принимает на своем поле "Ювентус". Туринцы в последних матчах не лучшим образом действуют в атаке, хотя это не мешает им набирать максимум очков. Команда выдала серию игр против аутсайдеров, которых победила с минимальным счетом. На этих выходных "Ювентус" сумел забить два гола в ворота "Кьево", вот только сделал это в самой концовке, когда у соперника были удалены два игрока. До этого же клуб из Вероны успешно справлялся с атаками "старой сеньоры".
На данном этапе "Ювентус" очень интересно сравнить на фоне команды, которая способна огрызнуться и отобрать очки у лидеров. В Серии А у туринцев следующий матч снова против аутсайдера, к ним в гости пожалует "Сассуоло", а вот в Кубке страны команде Аллегри предстоит сразится с "Аталантой", которая в этом сезоне один раз уже сумела остановить "Ювентус", сыграв в Бергамо 2:2. Туринцы достаточно быстро забили два мяча усилиями Бернардески и Игуаина, однако черно-синие проявили характер и сумели отыграться. В концовке встречи "Ювентус" все же мог вырвать победу, но Дибала с пенальти не сумел переиграть Беришу. В той игре "старая синьора" впервые потеряла очки в Серии А.
"Аталанта" никогда ранее звезд с неба не хватала, но в прошлом сезоне команда неожиданно для многих взлетела на четвертое место. Черно-синие добились права сыграть в Лиге Европы, где попали в очень сильную группу с "Лионом", "Эвертоном" и "Аполлоном". Итальянцы прошли ее на одном дыхании, выиграв четыре игры, и лишь дважды сыграв вничью. С первого места "Аталанта" вышла в 1/16 финала, где ее ждет грозная дортмундская "Боруссия".
Клуб из Бергамо выступает на три фронта, но и в чемпионате страны смотрится достойно, занимая после 22 туров восьмое место и еще претендуя на попадание в еврокубки. "Аталанта" в этом сезоне уже выдала несколько ярких запоминающихся матчей. Помимо ничьи с "Ювентусом", она разделила очки с "Лацио (3:3), обыграла на чужом поле "Рому" и "Милан". Может команда пробиться в Лигу Европы и через Кубок страны, для этого остается лишь несколько шагов. Первый - выбить "Ювентус", который выиграл три прошлых финала.
Интересные факты противостояния:
"Аталанта" выигрывала Кубок Италии только один раз. В 1963 годы был обыгран "Торино". Дважды команда из Бергамо проигрывала в главном матче турнира (в 1987 и 1996).
"Ювентус" 12 раз выигрывал Кубок и еще 5 раз проигрывал в финале.
Команды провели между собой 113 матчей: 64 победы "Ювентуса", 11 – у "Аталанты", 38 раз была зафиксирована ничья.
Две последние очные встречи между командами завершились вничью 2:2.
Ориентировочные составы:
"Аталанта": Бериша, Толои, Кальдара, Масиелло, Хатебур, Кристанте, Фройлер, Спинаццола, Иличич, Гомес, Петанья.
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Ругани, Сандро, Хедира, Бентакур, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Игуаин
Прогноз на матч:
"Ювентус" сейчас не в самом лучшем состоянии, чем вполне может воспользоваться "Аталанта", которая будет максимально мотивирована, ведь на кону путевка в финал. Команде из Бергамо необходимо как можно лучше сыграть на своем поле, чтобы у них был задел перед ответной встречей.
Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 2.45, на ничью – 3.10, на "Аталанту" – 3.45.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
-
Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро"
-
Новые трансферы и старые цели: "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича"
-
"Уэмбли" в ожидании праздника: "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед"
-
Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"
Лента новостей
-
"Севилья" подписала нападающего "Эвертона"
-
"Спартак" интересуется Бельхандой
-
"Антальяспор" избавился от Насри
-
"Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ
-
"Арсенал" взял в аренду защитника "Зенита"
-
Жиру близок к переходу в "Челси"
-
"Интер" теряет Икарди
-
Смоловым интересуется еще один клуб АПЛ
-
Мехмеди стал игроком "Вольфсбурга"
-
ВВС: "Арсенал" продлил соглашение с Озилом
-
Смолов отклонил предложение из АПЛ
-
"Галатасарай" интересуется защитником "Интера"
-
Цорк пожелал Обамеянгу успехов в "Арсенале"
-
Моуринью определился с трансферными приоритетами на лето
-
Селюк прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Паредесу
-
Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу
-
Спортдир дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Обамеянга
-
Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ
-
Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
|2
|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|22
|44
|5
|Рома
|22
|41
|6
|Сампдория
|22
|37
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Удинезе
|22
|32
|10
|Торино
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|22
|19
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|22
|16
|20
|Беневенто
|22
|7