"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Теги ювентусаталанта

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии"Аталанта" – "Ювентус"

Стадион: "Атлети Адзурри д’Италия"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Паоло Валери

"Аталанта" в первом полуфинальном матче Кубка Италии принимает на своем поле "Ювентус". Туринцы в последних матчах не лучшим образом действуют в атаке, хотя это не мешает им набирать максимум очков. Команда выдала серию игр против аутсайдеров, которых победила с минимальным счетом. На этих выходных "Ювентус" сумел забить два гола в ворота "Кьево", вот только сделал это в самой концовке, когда у соперника были удалены два игрока. До этого же клуб из Вероны успешно справлялся с атаками "старой сеньоры".

На данном этапе "Ювентус" очень интересно сравнить на фоне команды, которая способна огрызнуться и отобрать очки у лидеров. В Серии А у туринцев следующий матч снова против аутсайдера, к ним в гости пожалует "Сассуоло", а вот в Кубке страны команде Аллегри предстоит сразится с "Аталантой", которая в этом сезоне один раз уже сумела остановить "Ювентус", сыграв в Бергамо 2:2. Туринцы достаточно быстро забили два мяча усилиями Бернардески и Игуаина, однако черно-синие проявили характер и сумели отыграться. В концовке встречи "Ювентус" все же мог вырвать победу, но Дибала с пенальти не сумел переиграть Беришу. В той игре "старая синьора" впервые потеряла очки в Серии А.

"Аталанта" никогда ранее звезд с неба не хватала, но в прошлом сезоне команда неожиданно для многих взлетела на четвертое место. Черно-синие добились права сыграть в Лиге Европы, где попали в очень сильную группу с "Лионом", "Эвертоном" и "Аполлоном". Итальянцы прошли ее на одном дыхании, выиграв четыре игры, и лишь дважды сыграв вничью. С первого места "Аталанта" вышла в 1/16 финала, где ее ждет грозная дортмундская "Боруссия".

Клуб из Бергамо выступает на три фронта, но и в чемпионате страны смотрится достойно, занимая после 22 туров восьмое место и еще претендуя на попадание в еврокубки. "Аталанта" в этом сезоне уже выдала несколько ярких запоминающихся матчей. Помимо ничьи с "Ювентусом", она разделила очки с "Лацио (3:3), обыграла на чужом поле "Рому" и "Милан". Может команда пробиться в Лигу Европы и через Кубок страны, для этого остается лишь несколько шагов. Первый  - выбить "Ювентус", который выиграл три прошлых финала.

Интересные факты противостояния:

"Аталанта" выигрывала Кубок Италии только один раз. В 1963 годы был обыгран "Торино". Дважды команда из Бергамо проигрывала в главном матче турнира (в 1987 и 1996).

"Ювентус" 12 раз выигрывал Кубок и еще 5 раз проигрывал в финале.

Команды провели между собой 113 матчей: 64 победы "Ювентуса", 11 – у "Аталанты", 38 раз была зафиксирована ничья.

Две последние очные встречи между командами завершились вничью 2:2.

Ориентировочные составы:

"Аталанта": Бериша, Толои, Кальдара, Масиелло, Хатебур, Кристанте, Фройлер, Спинаццола, Иличич, Гомес, Петанья.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Ругани, Сандро, Хедира, Бентакур, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Игуаин

Прогноз на матч:

"Ювентус" сейчас не в самом лучшем состоянии, чем вполне может воспользоваться "Аталанта", которая будет максимально мотивирована, ведь на кону путевка в финал. Команде из Бергамо необходимо как можно лучше сыграть на своем поле, чтобы у них был задел перед ответной встречей.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 2.45, на ничью – 3.10, на "Аталанту" – 3.45.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"   | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов