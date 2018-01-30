"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Аталанта" – "Ювентус"

Стадион: "Атлети Адзурри д’Италия"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Паоло Валери

"Аталанта" в первом полуфинальном матче Кубка Италии принимает на своем поле "Ювентус". Туринцы в последних матчах не лучшим образом действуют в атаке, хотя это не мешает им набирать максимум очков. Команда выдала серию игр против аутсайдеров, которых победила с минимальным счетом. На этих выходных "Ювентус" сумел забить два гола в ворота "Кьево", вот только сделал это в самой концовке, когда у соперника были удалены два игрока. До этого же клуб из Вероны успешно справлялся с атаками "старой сеньоры".

На данном этапе "Ювентус" очень интересно сравнить на фоне команды, которая способна огрызнуться и отобрать очки у лидеров. В Серии А у туринцев следующий матч снова против аутсайдера, к ним в гости пожалует "Сассуоло", а вот в Кубке страны команде Аллегри предстоит сразится с "Аталантой", которая в этом сезоне один раз уже сумела остановить "Ювентус", сыграв в Бергамо 2:2. Туринцы достаточно быстро забили два мяча усилиями Бернардески и Игуаина, однако черно-синие проявили характер и сумели отыграться. В концовке встречи "Ювентус" все же мог вырвать победу, но Дибала с пенальти не сумел переиграть Беришу. В той игре "старая синьора" впервые потеряла очки в Серии А.

"Аталанта" никогда ранее звезд с неба не хватала, но в прошлом сезоне команда неожиданно для многих взлетела на четвертое место. Черно-синие добились права сыграть в Лиге Европы, где попали в очень сильную группу с "Лионом", "Эвертоном" и "Аполлоном". Итальянцы прошли ее на одном дыхании, выиграв четыре игры, и лишь дважды сыграв вничью. С первого места "Аталанта" вышла в 1/16 финала, где ее ждет грозная дортмундская "Боруссия".

Клуб из Бергамо выступает на три фронта, но и в чемпионате страны смотрится достойно, занимая после 22 туров восьмое место и еще претендуя на попадание в еврокубки. "Аталанта" в этом сезоне уже выдала несколько ярких запоминающихся матчей. Помимо ничьи с "Ювентусом", она разделила очки с "Лацио (3:3), обыграла на чужом поле "Рому" и "Милан". Может команда пробиться в Лигу Европы и через Кубок страны, для этого остается лишь несколько шагов. Первый - выбить "Ювентус", который выиграл три прошлых финала.

Интересные факты противостояния:

"Аталанта" выигрывала Кубок Италии только один раз. В 1963 годы был обыгран "Торино". Дважды команда из Бергамо проигрывала в главном матче турнира (в 1987 и 1996).

"Ювентус" 12 раз выигрывал Кубок и еще 5 раз проигрывал в финале.

Команды провели между собой 113 матчей: 64 победы "Ювентуса", 11 – у "Аталанты", 38 раз была зафиксирована ничья.

Две последние очные встречи между командами завершились вничью 2:2.

Ориентировочные составы:

"Аталанта": Бериша, Толои, Кальдара, Масиелло, Хатебур, Кристанте, Фройлер, Спинаццола, Иличич, Гомес, Петанья.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Ругани, Сандро, Хедира, Бентакур, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Игуаин

Прогноз на матч:

"Ювентус" сейчас не в самом лучшем состоянии, чем вполне может воспользоваться "Аталанта", которая будет максимально мотивирована, ведь на кону путевка в финал. Команде из Бергамо необходимо как можно лучше сыграть на своем поле, чтобы у них был задел перед ответной встречей.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 2.45, на ничью – 3.10, на "Аталанту" – 3.45.

Вячеслав Горбачев

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