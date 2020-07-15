"Аталанта" продлила беспроигрышную серию до 15 матчей

"Аталанта" обыграла "Брешию" (6:2) в Серии А и довела беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 13 матчей.

В активе команды 11 побед и 2 ничьих.

С учетом всех турниров команда из Бергамо не проигрывает уже 15 матчей.

Игроки "Аталанты" в Серии А забили 93 гола. Это второй лучший показатель в Европе. Больше забила только "Бавария".

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