"Аталанта" продлила контракт с Гасперини
Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аталанты" в официальном клубном твиттере объявила о продлении контракта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
Специалист заключил с клубом контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. Прежний контракт истекал летом 2022 года.
63-летний Гасперини тренирует "Аталанту" с 2016 года. Под его руководством клуб из Бергамо дважды занимал третье место в чемпионате Италии.
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|26
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|26
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|7
|Милан
|27
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|26
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|9
|Парма
|26
|36
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|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|26
|25
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|27
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|19
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