"Аталанта" продлила контракт с Гасперини

Теги аталантаджан пьеро гасперини

"Аталанта" продлила контракт с Гасперини

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аталанты" в официальном клубном твиттере объявила о продлении контракта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Специалист заключил с клубом контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. Прежний контракт истекал летом 2022 года.

63-летний Гасперини тренирует "Аталанту" с 2016 года. Под его руководством клуб из Бергамо дважды занимал третье место в чемпионате Италии.

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