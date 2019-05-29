"Аталанта" продлила контракт с Гасперини, который вывел клуб в Лигу Чемпионов

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что клуб продлил контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

"Я с большим удовольствием могу подтвердить, что Гасперини остается в клубе", – сообщил Перкасси.

Ранее сообщалось, что специалист подписал с бергамским клубом контракт до лета 2022 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии и завоевала путевку в Лигу Чемпионов.

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