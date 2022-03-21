"Аталанта" продлила контракт с основным защитником

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"Аталанта" продлила контракт с основным защитником

Фото: инстаграм Берата Джимшити/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аталанты" на официальном сайте объявила о продлении контракта с албанским защитником Бератом Джимшити.

Новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2026 года.

29-летний Джимшити выступает за "Аталанту" с 2016 года. Всего он провел за клуб 152 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Также играл за "Цюрих", "Авеллино" и "Беневенто". За сборную Албании сыграл 44 матча и забил один гол.

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