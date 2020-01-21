"Аталанта" проиграла клубу из зоны вылета и не сумела вернуться в топ-4

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"Аталанта" проиграла клубу из зоны вылета и не сумела вернуться в топ-4

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем проиграла СПАЛу со счетом 1:2. Хозяева открыли счет на 16-й минуте, отличился Йосип Иличич, но во второй половине голы Андреа Петтаньи и Маттиа Валоти принесли победу гостям.

"Аталанта" осталась на пятом месте и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. СПАЛ по-прежнему находится в зоне вылета на 18-й позиции.

"Аталанта" – СПАЛ - 1:2 (1:0)
Голы: Иличич, 16 - 1:0, Петанья, 54 - 1:1, Валоти, 60 - 1:2

"Аталанта": Спортьелло, Толои, Паломино, Кальдара (Муриэль, 66), Госенс, Пашалич, Фройлер (Гимшити, 46), Иличич, де Рон, Гомес (Малиновский, 59), Сапата.

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