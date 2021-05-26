"Аталанта" пропадет из игр FIFA

Фото: твиттер "Аталанты"

"Аталанта" заключила контракт с разработчиком видеоигр Konami, сообщает твиттер клуба.

Таким образом, клуб из Бергамо теперь будет представлен только в играх серии Pro Evolution Soccer (PES).

В серии игр FIFA у "Аталанты" будет другое название и символика.

По итогам сезона "Аталанта" финишировала в Серии А на третьем месте.

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