"Аталанта" растерзала "Болонью". Миранчук забил

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"Аталанта" растерзала "Болонью". Миранчук забилФото: Твиттер @SerieA
В Бергамо завершился матч 33 тура итальянской Серии А. "Аталанта" на своем поле принимала "Болонью" и добилась сокрушительной победы со счетом 5:0. Хозяева весь матч владели колоссальным преимуществом, словно пытаясь компенсировать обидную ничью с "Ромой" в прошлом туре. Счет в матче открыл украинский полузащитник Руслан Малиновский, а еще до перерыва Муриель увеличил отрыв. Во второй половине встречи "бергамаски" не стали сбавлять оборотов и смогли еще трижды поразить ворота соперника. Финальную голевую точку в матче поставил россиянин Алексей Миранчук, спустя 12 минут после выхода на замену.

Результат позволил "Аталанте" набрать 68 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице. У "Болоньи" осталось 38 баллов и 12 место в чемпионате Италии.

"Аталанта" - "Болонья" 5:0 (2:0)

Голы: Малиновский, 22 - 1:0, Муриэль, 44 (пенальти) - 2:0, Фройлер, 57 - 3:0, Сапата, 59 - 4:0, Миранчук, 73 - 5:0
Удаление: Схаутен, 49

"Аталанта": Голлини, Мэле, Гимшити, Ромеро, Хатебур, Фройлер (Пессина, 61), де Рон, Малиновский (Иличич, 71), Толои (Кальдара, 71), Муриэль (Миранчук, 61), Сапата (Ламмерс, 78).

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри (Виньято, 56), Ларангейра, Антов, Сумаоро, Схаутен, Сванберг (Мбайе, 63), Сориано (Бальдурссон, 56), Ольсен (Орсолини, 72), Паласио, Барроу (Поли, 72).  

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