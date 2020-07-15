"Аталанта" разгромила "Брешию" в Серии А

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"Аталанта" разгромила "Брешию" в Серии А

"Аталанта" разгромила "Брешию" в 33-м туре чемпионата Италии.

В составе гостей дубль оформил экс-игрок "Спартака" Марио Пашалич.

"Аталанта" - "Брешиа" - 6:2 (4:1)

Голы: Пашалич, 2 - 1:0, Торрегросса, 8 - 1:1, де Рон, 25 - 2:1, Малиновский, 28 - 3:1, Сапата, 30 - 4:1, Пашалич, 55 - 5:1, Пашалич, 58 - 6:1, Шпалек, 83 - 6:2.

"Аталанта": Спортьелло (Росси, 80), Кальдара, Джимсити (Чиборра, 74), Гозенс, Кастань (Белланова, 73), Шутало, де Рон, Малиновский (Пикколи, 74), Пашалич, Тамез, Сапата (Колли, 46).

"Брешиа": Андреначчи, Матею, Чансельор, Мангравити, Семприни, Дессена, Бьяднасон, Шпалек, Вивиани (Тонали, 57), Доннарумма (Ай, 67), Торрегросса (Ндой, 61).

"Аталанта" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А.

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