"Аталанта" разгромила "Эмполи" и ворвалась в зону еврокубков
Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде разгромила "Эмполи" со счетом 4:1.
Победу бергамскому клубу принесли дубль Йосипа Иличича, гол Дувана Сапаты и автогол Маттиа Вити. В составе хозяев отличился Федерико Ди Франческо.
Благодаря победе "Аталанта" с 14 очками вышла на шестое место в Серии А, которое дает право сыграть в Лиге конференций. "Эмполи" с 9 очками опустился на 12-ю позицию.
"Эмполи" – "Аталанта" - 1:4 (1:2)
Голы: Иличич, 11 - 0:1, Иличич, 26 - 0:2, Ди Франческо, 30 - 1:2, Вити, 49 (автогол) - 1:3, Сапата, 89 - 1:4
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Романьоли (Тонелли, 42), Вити, Маркицца (Паризи, 81), Штулац, Хаас (Бандинелли, 46), Журковски (Кутроне, 61), Хендерсон, Ди Франческо (Байрами, 61), Пинамонти.
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Толои (Фройлер, 39), Демирал, Пеццелла, Мэле, де Рон, Пашалич, Копмейнерс (Ловато, 68), Иличич (Малиновский, 68), Муриэль (Сапата, 46).
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