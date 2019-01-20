"Аталанта" разгромила "Фрозиноне" благодаря покеру Сапаты

В матче 20-го тура итальянской Серии А "Фрозиноне" дома крупно проиграла "Аталанте" в домашнем матче.

В составе гостей четыре гола забил Дуван Сапата, также отметился защитник Джанлука Манчини.

"Фрозиноне" - "Аталанта" - 0:5 (0:2).

Голы: Манчини, 11 - 0:1, Сапата, 44 - 0:2, Сапата, 47 - 0:3, Сапата, 64 - 0:4, Сапата, 73 - 0:5.

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро (Бегетто, 55), Крайнц, Бригенти, Гольданига, Гильоне, Майелло, Чибса, Вальцания (Кассата, 60), Кэмпбелл (Матарезе, 84), Пинамонти.

"Аталанта": Бериша, Хатебур, Толой, Джимсити (Реца, 83), Кастань, Манчини, Иличич, де Рон (Кулушевски, 72), Пашалич (Пессина, 61), Гомес, Сапата.

"Аталанта" выигрывает второй раз подряд в чемпионате Италии. "Фрозиноне" потерпел четвёртое поражение в последних шести матчах.

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