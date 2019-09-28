"Аталанта" разгромила "Сассуоло" в матче Серии А
В 6-м туре итальянской Серии А "Сассуоло" с крупным счетом проиграл "Аталанте".
Теперь "Аталанта" имеет 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
"Сассуоло" - "Аталанта" 1:4
Голы: Гомес, 6 - 0:1, Госенс, 13 - 0:2, Гомес, 29 - 0:3, Сапата, 35 - 0:4, Дефрель, 62 - 1:4
"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Толян, Пелузо (Трипальделли, 46), Феррари, Данкан (Маньянелли, 82), Бурабия (Траоре, 46), Бога, Обианг, Берарди, Дефрель.
"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Гимшити, Толои, Госенс (Арана, 61), Гомес (Малиновский, 72), Фройлер, Иличич, Пашалич, Масьелло, Сапата (Барроу, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3