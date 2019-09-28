"Аталанта" разгромила "Сассуоло" в матче Серии А

В 6-м туре итальянской Серии А "Сассуоло" с крупным счетом проиграл "Аталанте".

Теперь "Аталанта" имеет 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

"Сассуоло" - "Аталанта" 1:4

Голы: Гомес, 6 - 0:1, Госенс, 13 - 0:2, Гомес, 29 - 0:3, Сапата, 35 - 0:4, Дефрель, 62 - 1:4

"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Толян, Пелузо (Трипальделли, 46), Феррари, Данкан (Маньянелли, 82), Бурабия (Траоре, 46), Бога, Обианг, Берарди, Дефрель.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Гимшити, Толои, Госенс (Арана, 61), Гомес (Малиновский, 72), Фройлер, Иличич, Пашалич, Масьелло, Сапата (Барроу, 75).

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