"Аталанта" разгромила "Сассуоло" в матче Серии А

"Аталанта" разгромила "Сассуоло" в матче 25-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев дубль оформил Дуван Сапата. По голу забили Берат Джимсити и Мехди Бурабии.

"Аталанта" - "Сассуоло" - 4:1 (3:0)

Голы: Джимсити, 16 - 1:0, Сапата, 31 - 2:0, Бурабия, 37 (в свои ворота) - 3:0, Сапата, 66 - 4:0, Бурабия, 90+2 - 4:1.

"Аталанта": Голлини, Паломино, Хатебур, Кальдара, Джимсити (Толой, 87), Гозенс (Кастань, 69), де Рон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 69), Гомес (Колли, 88), Сапата (Муриэль, 69).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Толян (Мерт Мюлдюр, 46), Кирьякопулос, Марлон (Маньяни, 69), Бурабия, Локателли (Обианг, 77), Капуто, Дефрель, Берарди (Джуричич, 61), Бога (Гараслин, 61).

"Аталанта" с 51 баллом расположилась на четвертом месте в турнирной таблице, "Сассуоло" с 32 очками занимает 12 место.

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