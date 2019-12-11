"Аталанта" разгромила "Шахтер" в битве за выход в плей-офф Лиги Чемпионов

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"Аталанта" разгромила "Шахтер" в битве за выход в плей-офф Лиги Чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Аталанта" на выезде разгромила донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 и вышла в плей-офф. Победу итальянцам принесли голы Кастаня, Пашалича и Госенса.

"Аталанта" заняла второе место в группе, набрав семь очков. "Шахтер" с шестью очками финишировал на третьей позиции и продолжит выступления в Лиге Европы.

"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия - 0:3 (0:0)
Голы: Кастань, 66 - 0:1, Пашалич, 80 - 0:2, Госенс, 90+5 - 0:3

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

"Аталанта": Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес, Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Удаление: Додо (77).

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"Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" в гостевом матче Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" в гостевом матче Лиги Чемпионов

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