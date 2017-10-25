"Аталанта" разгромила "Верону"

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Аталанта" с крупным счетом добилась победы над "Вероной". Мячи забивали Ремо Фройлер, Йосип Иличич и Ясмин Куртич.

"Аталанта" – "Верона" - 3:0 (0:0)

Голы: Фройлер, 50 - 1:0, Иличич, 59 - 2:0, Куртич, 75 - 3:0

"Аталанта": Голлини, Кальдара, Паломино, Госенс, Толои, Иличич (Орсолини, 77), де Рон, Гомес (Видо, 77), Фройлер, Хатебур, Корнелиус (Куртич, 64).

"Верона": Николас, Супреан, Караччоло, Эрто (Ли Сын У, 71), Ромуло, Фоссати, Фарес, Бесса, Верде, Черчи (Паццини, 64), Кин (Дзакканьи, 80).

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