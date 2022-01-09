"Аталанта" разнесла "Удинезе" в Серии А. Малиновский забил

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"Аталанта" разнесла "Удинезе" в Серии А. Малиновский забил

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде разгромила "Удинезе" со счетом 6:2.

Победу гостям принесли дубль Луиса Муриэля, голы Марио Пашалича, Руслана Малиновского, Йоакима Мэле и Маттео Пессины. За хозяев отличились Бету Бетункал и Берат Гимшити, забивший гол в собственные ворота.

"Аталанта", набрав 41 очко, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 20 очками остался на 14-й позиции.

"Удинезе" – "Аталанта" - 2:6 (0:3)
Голы: Пашалич, 17 - 0:1, Муриэль, 22 - 0:2, Малиновский, 43 - 0:3, Гимшити, 59 (автогол) - 1:3, Муриэль, 76 - 1:4, Бету, 88 - 2:4, Мэле, 89 - 2:5, Пессина, 90 - 2:6

"Удинезе": Паделли, Молина, Нюйтинк, Де Майо, Родриго Бекао, Перес, Пуссетто (Саксесс, 74), Удоджи (Соппи, 66), Уолас, Бету, Деулофеу.

"Аталанта": Муссо, Мэле, Паломино, Толои, Гимшити, Пеццелла (Хатебур, 73), Читтадини, де Рон (Пессина, 46), Малиновский, Пашалич (Миранчук, 73), Копмейнерс, Муриэль (Иличич, 79).

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