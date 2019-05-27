"Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1, "Рома" - "Парма" - 2:1, "Кальяри" - "Удинезе" - 1:2 (видеообзоры матчей Серии А)

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"Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1, "Рома" - "Парма" - 2:1, "Кальяри" - "Удинезе" - 1:2 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.

"Аталанта" - "Сассуоло"

"Рома" - "Парма"

"Кальяри" - "Удинезе"

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"Аталанта" и "Интер" пробились в Лигу Чемпионов, "Милан" попал в Лигу Европы

"Аталанта" и "Интер" пробились в Лигу Чемпионов, "Милан" попал в Лигу Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
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