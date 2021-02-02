"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком

"Аталанта" в своем Instagram анонсировала полуфинальный матч Кубка Италии с "Наполи". На афише, которой представили встречу, поместили фотографию российского хавбека Алексея Миранчука.

"Время полуфинала" — подписала фотографию пресс-служба "бергамасков".