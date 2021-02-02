"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком

Теги алексей миранчукаталанта

"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком"Аталанта" в своем Instagram анонсировала полуфинальный матч Кубка Италии с "Наполи". На афише, которой представили встречу, поместили фотографию российского хавбека Алексея Миранчука.

"Время полуфинала" — подписала фотографию пресс-служба "бергамасков".

Стоит напомнить, что именно гол россиянина вывел "Аталанту" в полуфинал. В 1/4 финала Миранчук забил в ворота "Лацио" гол, установив окончательный итог встречи - 3:2. Кроме того, Алексей забивал и в 1/8 финала в ворота "Кальяри" (3:1).

Читать также: Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше Миранчука | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"

Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов