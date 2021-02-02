"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком
"Аталанта" в своем Instagram анонсировала полуфинальный матч Кубка Италии с "Наполи". На афише, которой представили встречу, поместили фотографию российского хавбека Алексея Миранчука.
"Время полуфинала" — подписала фотографию пресс-служба "бергамасков".
Стоит напомнить, что именно гол россиянина вывел "Аталанту" в полуфинал. В 1/4 финала Миранчук забил в ворота "Лацио" гол, установив окончательный итог встречи - 3:2. Кроме того, Алексей забивал и в 1/8 финала в ворота "Кальяри" (3:1).
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