"Аталанта" сделала новое предложение по трансферу Миранчука

Бергамская "Аталанта" не оставляет попыток приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб сделал новое предложение по трансферу игрока. Итальянцы ожидают ответа от "железнодорожников" в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" готова заплатить за Миранчука 10-12 миллионов евро, но "Локомотив" оценивает игрока в 20 миллионов.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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