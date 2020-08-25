"Аталанта" сделала новое предложение по трансферу Миранчука

Теги аталанталокомотив москваалексей миранчуктрансферы

"Аталанта" сделала новое предложение по трансферу Миранчука

Бергамская "Аталанта" не оставляет попыток приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб сделал новое предложение по трансферу игрока. Итальянцы ожидают ответа от "железнодорожников" в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" готова заплатить за Миранчука 10-12 миллионов евро, но "Локомотив" оценивает игрока в 20 миллионов.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов