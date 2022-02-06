"Аталанта" сенсационно проиграла "Кальяри" в Серии А

Фото: инстаграм "Аталанты"\Автор неизвестен

"Аталанта" на своем поле уступила "Кальяри" в матче 24-го тура Серии А.

"Аталанта" - "Кальяри" - 1:2

Голы: Перейро, 50 - 0:1, Паломино, 64 - 1:1, Перейро, 68 - 1:2.

"Аталанта" - Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Пеццелла (Мэле, 46), Фройлер, Малиновский, Пашалич (Росси, 54), Пессина (Бога, 58), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 58; Михэилэ, 72).

"Кальяри" - Краньо, Белланова (Чеппителли, 87), Гольданига, Оберт (Карбони, 87), Ловато, Ликояннис, Дейола (Курфалидис, 90), Марин, Грасси, Перейро, Далберт (Базелли, 78).

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