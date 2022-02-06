"Аталанта" сенсационно проиграла "Кальяри" в Серии А
Фото: инстаграм "Аталанты"\Автор неизвестен
"Аталанта" на своем поле уступила "Кальяри" в матче 24-го тура Серии А.
"Аталанта" - "Кальяри" - 1:2
Голы: Перейро, 50 - 0:1, Паломино, 64 - 1:1, Перейро, 68 - 1:2.
"Аталанта" - Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Пеццелла (Мэле, 46), Фройлер, Малиновский, Пашалич (Росси, 54), Пессина (Бога, 58), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 58; Михэилэ, 72).
"Кальяри" - Краньо, Белланова (Чеппителли, 87), Гольданига, Оберт (Карбони, 87), Ловато, Ликояннис, Дейола (Курфалидис, 90), Марин, Грасси, Перейро, Далберт (Базелли, 78).
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|Аталанта
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|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
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|17