"Аталанта" согласилась отпустить Миранчука в другой клуб Серии А

Теги аталантахеллас веронаалексей миранчук

"Аталанта" согласилась отпустить Миранчука в другой клуб Серии А

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Верону", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, клуб из Бергамо готов отдать хавбека веронцам на правах аренды, но хочет получить взамен чешского футболиста "Вероны" Антонина Барака.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 27-летнего Барака пять забитых мячей и три голевые передачи в 16 поединках за "Верону".

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