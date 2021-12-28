"Аталанта" согласилась отпустить Миранчука в другой клуб Серии А
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Верону", сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, клуб из Бергамо готов отдать хавбека веронцам на правах аренды, но хочет получить взамен чешского футболиста "Вероны" Антонина Барака.
В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 27-летнего Барака пять забитых мячей и три голевые передачи в 16 поединках за "Верону".
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