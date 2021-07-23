"Аталанта" согласовала переход защитника "Ювентуса"

Теги аталантаювентусджанлука фработтатрансферы

"Аталанта" согласовала переход защитника "Ювентуса"

Фото: инстаграм Джанлуки Фработты/Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" Джанлука Фработта перейдет в "Аталанту", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Бергамо договорился о годичной аренде футболиста. По истечении данного срока у "Аталанты" будет приоритетное право трансфера игрока.

В прошлом сезоне 22-летний Фработта провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Аталанта" нацелилась на Бога. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов