"Аталанта" согласовала трансфер Бога
Фото: инстаграм Бога
Вингер "Сассуоло" Жереми Бога, судя по всему, перейдет в "Аталанту".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "Аталанта" согласовала трансфер 24-летнего игрока за 22 миллиона евро плюс бонусы.
В ближайшее время футболист пройдет медобследование, после чего подпишет контракт.
В этом сезоне на счету Бога две голевые передачи в 12 играх.
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