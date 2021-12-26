"Аталанта" согласовала трансфер Бога

Фото: инстаграм Бога

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога, судя по всему, перейдет в "Аталанту".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "Аталанта" согласовала трансфер 24-летнего игрока за 22 миллиона евро плюс бонусы.

В ближайшее время футболист пройдет медобследование, после чего подпишет контракт.

В этом сезоне на счету Бога две голевые передачи в 12 играх.

Читайте также: "Шахтёру" отказали в трансфере Бога. | http://soccernews.ru