"Аталанта" согласовала трансфер итальянского таланта

Фото: инстаграм Маттео Ловато/Автор неизвестен

Центральный защитник "Вероны" и молодежной сборной Италии Маттео Ловато перейдет в "Аталанту", сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клуб из Бергамо заплатит за футболиста 11 миллионов евро. В составе "Аталанты" Ловато может заменить аргентинца Кристиана Ромеро, которым активно интересуются топ-клубы.

21-летний Ловато в прошлом сезоне провел за "Верону" 24 матча во всех турнирах, не отметился результативными действиями и получил пять желтых карточек. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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