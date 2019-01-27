"Аталанта" совершила чудо-отыгрыш в матче с "Ромой", СПАЛ совершил камбэк в игре с "Пармой"

Завершились три матча 21-го тура чемпионата Италии. "Рома" упустила победу над "Аталантой", несмотря на то, что выигрывала с преимуществом в три мяча к 40-й минуте. СПАЛ совершил камбек с 0:2 и победил "Парму". "Фрозиноне" разгромил "Болонью".

"Аталанта" – "Рома" - 3:3 (1:3)

Голы: Джеко, 3 - 0:1, Джеко, 33 - 0:2, Эль-Шаарави, 40 - 0:3, Кастань, 44 - 1:3, Толои, 59 - 2:3, Сапата, 71 - 3:3

"Аталанта": Бериша, Гимшити, Манчини (Паломино, 53), Кастань, Толои, Гомес, де Рон, Иличич (Барроу, 84), Пашалич, Хатебур, Сапата.

"Рома": Ольсен, Манолас, Коларов, Карсдорп (Фасио, 78), Маркано, Кристанте, Нзонзи, Пеллегрини (Флоренци, 65), Дзаньоло, Эль-Шаарави (Клюйверт, 62), Джеко.

Парма – СПАЛ - 2:3 (1:0)

Голы: Инглезе, 11 (с пенальти) - 1:0, Инглезе, 53 - 2:0, Валоти, 70 - 2:1, Петанья, 75 - 2:2, Фарес, 87 - 2:3

"Болонья" – "Фрозиноне" - 0:4 (0:2)

Голы: Гильоне, 18 - 0:1, Чиано, 21 - 0:2, Пинамонти, 52 - 0:3, Чиано, 75 - 0:4

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