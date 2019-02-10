"Аталанта" - СПАЛ - 2:1, "Торино" - "Удинезе" - 1:0, "Сампдория" - "Фрозиноне" - 0:1 (видеообзоры матчей Серии А)

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"Аталанта" - СПАЛ - 2:1, "Торино" - "Удинезе" - 1:0, "Сампдория" - "Фрозиноне" - 0:1 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей 23-го тура итальянской Серии А.

"Аталанта" - СПАЛ

"Торино" - "Удинезе" 1:0

"Сампдория" - "Фрозиноне" 0:1

Смотрите также видеообзор матча "Болонья" - "Дженоа". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 23 43
4 Рома Рома 23 38
5 Лацио Лацио 23 38
6 Милан Милан 22 36
7 Аталанта Аталанта 22 35
8 Сампдория Сампдория 22 33
9 Фиорентина Фиорентина 23 32
10 Торино Торино 22 31
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 23 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 СПАЛ СПАЛ 22 22
15 Кальяри Кальяри 22 21
16 Удинезе Удинезе 22 19
17 Болонья Болонья 23 18
18 Эмполи Эмполи 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 22 13
20 Кьево Кьево 23 9
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