"Аталанта" обыграла "Фиорентину" и стала вторым финалистом Кубка Италии (видео голов)

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Аталанта" обыграла "Фиорентину" и завоевала путевку в финал. Счет в начале матча открыл Луис Муриэль, но затем победу хозяевам принесли голы Йосипа Иличича и Алехандро Гомеса.

В финале "Аталанта" сыграет с "Лацио".

"Аталанта" – "Фиорентина" - 2:1 (1:1) - первый матч - 3:3

Голы: Муриэль, 3 - 0:1, Иличич, 14 (с пенальти) - 1:1, Гомес, 69 - 2:1

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