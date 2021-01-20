"Аталанта" сыграла вничью с "Удинезе". Миранчук впервые не забил в дебютном матче.
Завершился перенесенный матч 10 тура Серии А между "Удинезе" и "Аталантой". Начало встречи было отложено из-за слишком влажного газона. Однако, когда стартовый свисток прозвучал, игроки хозяев моментально забили гол. Уже на 24 секунде отметился Перейра. Алексей Миранчук начал матч Лиги в стартовом составе, впервые с момента перехода в клуб. Но помочь своей команде отличиться полузащитник не смог и был заменен на 58 минуте. Встреча же завершилась ничьей 1:1.
Этот результат позволил "Аталанте" закрепиться на 6 строчке турнирной таблицы. В ее активе 33 очка в 18 матчах. "Удинезе" находится на 15 месте, набрав 17 баллов.
"Удинезе" - "Аталанта" 1:1 (1:1)
Голы: Перейра, 1 - 1:0, Муриэль, 44 - 1:1
"Удинезе": Муссо, Зегелар, Самир, Бонифаци, Ларсен (Молина, 89), де Пауль, Мандрагора (Уолас, 57; Деулофеу, 72), Перейра, Арслан (Де Майо, 89), Родриго Бекао, Лазанья.
"Аталанта": Голлини, Мэле, Паломино, Ромеро, Хатебур (Гозенс, 59), Миранчук (Иличич, 58), де Рон, Малиновский (Фройлер, 81), Пессина, Толои, Муриэль (Сапата, 58).
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|26
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|26
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|26
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|Дженоа
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|27
|25
|19
|СПАЛ
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