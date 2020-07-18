"Аталанта" сыграла вничью с "Вероной" и не смогла сместить "Интер" со второго места

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"Аталанта" сыграла вничью с "Вероной" и не смогла сместить "Интер" со второго места

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Аталанта" потеряла очки в матче с "Вероной".

"Аталанта" идет в Серии А на третьем месте, при этом имея с "Интером" одинаковое количество очков. Однако "нерадзурри" имеют игру в запасе. "Верона" идет девятой.

"Верона" - "Аталанта" 1:1

Голы: Сапата, 50 - 0:1, Пессина, 59 - 1:1

"Верона": Сильвестри, Гюнтер (Ловато, 82), Ррахмани, Алан Эмперор, Фараони, Велозу, Лазович (Димарко, 73), Пессина, Амрабат, Дзакканьи (Борини, 46), Сальседо (Ди Кармине, 73).

"Аталанта": Голлини, Госенс (Кастань, 69), Толои, Гимшити, Хатебур, Гомес, Фройлер (де Рон, 79), Малиновский (Муриэль, 78), Пашалич, Паломино (Кальдара, 69), Сапата.

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