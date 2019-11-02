"Аталанта" - темная европейская лошадка! Она рвет всех в чемпионате, но проваливается в ЛЧ: разбираем статистическую сторону игры команды Гасперини!

"Атланта" в прошлом сезоне сенсационно взяла бронзу Серии "А" и влюбила в себя футбольную Европу. Летом бергамаски сохранили всех лидеров и потратили солидные деньги на усиление, приобретя Руслана Малиновского и Луиса Муриеля. Команда Джан Пьера Гасперини стала одной из крупнейших интриг нового сезона. Прошло 10 туров Серии "А" и половина группового этапа Лиги Чемпионов. На внутренней арене все прекрасно, тогда как на континентальном турнире хваленая экспертами "богиня" серьезно и конкретно проваливается.

У "Аталанты" не лучшая оборона, но этого незаметно, когда атака в норме

"Аталанта" занимает третье место в Серии "А". Это даже лучше, чем можно было ожидать. Бергамаски проиграли только один матч, но и там выглядели не хуже соперника. У "Аталанты" все прекрасно с атакой – 30 голов в 10 турах. Серия "А" не видела такого 27 лет. Самое интересное, что это не случайность или грандиозное везение. Подобная результативность у "Атланты" может сохраниться и в дальнейшем, она подкреплена статистикой. Команда Гасперини – вторая в европейских топ-лигах по качеству созданных моментов после "Манчестер Сити" (2.62 xG за матч, космический показатель). Алехандро Гомес еще разнообразнее интерпретирует свою роль свободного художника, садясь глубже на фланг, обмениваясь позициям с Пашаличем, вытаскивая на себя защитников, создавая ситуации один в один для Иличича и Сапаты (они прекрасны в таких эпизодах). Новички в лицах Муриеля и Малиновского хорошо вписались в игру команды. Луис поражает своим бомбардирским талантом, а Руслан – способностью выполнять различные задачи тренера. Ну и нельзя забывать, что Малиновский – мастер стандартов.

По итогам предыдущего чемпионата казалось, что "Аталанта" катастрофически зависимая от конкретных футболистов. По Гомесу это до сих пор правда, но все не так критично. Джан Пьеро Гасперини не только меняет схемы, но и проводит ротацию, что в прошлом сезоне было редкостью. Даже незаменимые центрхавы Фройлер и Де Рон спокойно могут остаться в запасе. Травмировался лучший бомбардир Дуван Сапата, а команда не потеряла в динамичности и мощности наступления. Кто бы ни выходил в составе атакующего трио вместе с Гомесом (Иличич, Малиновский, Муриель, Пашалич), "Аталанта" все равно много создает и хорошо реализует моменты. А вот оборона нестабильна, случаются провалы, как вот в матче с "Лацио", где "Аталанта" упустила победу после 3:0. Команда подумала, что дело сделано, села глубже и посыпалась, поскольку не умеет защищаться низким блоком. В Серии "А" это перекрывается классной атакой – несмотря на обилие допущенных моментов у своих ворот, бергамаски лучшие в чемпионате по разнице xG.

Ключ к успеху против "Аталанты" – эффективный дриблинг

В Лиге Чемпионов атакой нейтрализовать проблемы защиты не удается. 0 очков и 11 пропущенных голов за 3 тура группового этапа – это катастрофа. Определенный процент неудач можно списать на невезение. Подопечные Гасперини наработали на 6.5 ожидаемых голов, а забили всего два. "Аталанта" выглядела вполне прилично против "Шахтера" и не заслуживала проиграть, стартовая четверть поединка с "Манчестер Сити" была вообще сказочной. Однако у своих ворот – проходной двор. 2.7 xGA в среднем за матч – это один из худших показателей на турнире. Бергамаски сохраняют свой стиль на континентальной арене. Прессингуют даже интенсивнее, чем в Серии "А": 6.26 PPDA против 8.12 PPDA. "Черно-синяя" команда – третья по агрессии в этой Лиге Чемпионов. Главная фишка "Аталанты" – персонально ориентированный прессинг. У Гасперини футболисты отвечают за конкретных визави, а игра разбивается на ряд индивидуальных противостояний. При таких условиях бергамаски уязвимы к дриблингу соперников. Конечно, они передают игроков в зависимости от игровых ситуаций (в "Аталанте" это происходит реже, футболисты отрабатывают по своим оппонентами до штрафной), однако минимальный недостаток взаимопонимания или потеря концентрации могут привести к развалу всей структуры. Чем чаще соперники обыгрывают один в один – тем больше рисков для Аталанты. Эта слабость "богини" – не секрет. В Серии "А" против "Аталанты" чаще всего идут в дриблинг (23 попытки за матч). В Лиге Чемпионов "Шахтер", "Манчестер Сити" и загребское "Динамо" еще активнее используют это оружие в поединках с бергамасками – 32 попытки за игру, наибольший показатель в текущем розыгрыше ЛЧ.

И если в Италии успешность дриблинга соперников Гасперини достаточно низкая (55%), то в Лиге Чемпионов конкуренты очень эффективны – 69% удачных попыток. Бергамаски в группе "С" получили в соперники слишком много хороших дриблера. 9 футболистов совершили не менее 3 обыгрышей "черно-синих": Петкович (10), Ольмо (9) и Адеми (4) с "Динамо"; Марлос (6) и Мораес (3) из "Шахтера"; Де Брюйне (5), Стерлинг (5), Фоден (3) и Уокер (3) из "Манчестер Сити". В итоге картина катастрофическая. В Лиге Чемпионов футболистов "Аталанты" проходят на дриблинге вдвое чаще, чем в Серии А (22 за матч против 12.5). К тому же делают это в непосредственной близости от ворот Голлини, где каждый обыгрыш один в один приводит к потенциально голевому моменту. "Аталанта" еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но исправить турнирное положение будет невероятно сложно. На следующей неделе матч против "Манчестер Сити". Если бергамаски смогут провести все 90 минут на таком же уровне, как стартовые полчаса на "Этихад", то смогут отобрать очки у Гвардиолы. В поединке с Шахтером многое будет зависеть от атакующего квартета. Марлос, Тайсон, Коноплянка и Мораес мощные в дриблинге. О "Динамо" из Загреба трудно что-то сказать, поскольку команда вполне может провалится в любой момент, но по нынешним раскладам играть с ними будет также непросто!