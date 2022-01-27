"Аталанта" теряет Миранчука

Теги аталантаалексей миранчук

"Аталанта" теряет Миранчука

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия левого бедра. Сроки восстановления игрока составят от трех до четырех недель.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" поборется за Дибалу. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал Мадрид" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов