"Аталанта" теряет Миранчука
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия левого бедра. Сроки восстановления игрока составят от трех до четырех недель.
В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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