"Аталанта", "Торино" и "Фрозиноне" добыли победы в своих матчах

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"Аталанта", "Торино" и "Фрозиноне" добыли победы в своих матчах

Представляем результаты 23-го тура итальянской Серии А.

"Аталанта" - СПАЛ 2:1

Голы: Петанья, 8 - 0:1, Иличич, 57 - 1:1, Сапата, 79 - 2:1

"Аталанта": Бериша, Паломино, Манчини, Кастань (Госенс, 70), Толои, Гомес (Пессина, 90), Фройлер (Пашалич, 78), Иличич, де Рон, Хатебур, Сапата.

СПАЛ: Вивиано, Чонек, Коста, Бонифаци (Флоккари, 83), Викари, Ладзари, Валоти (Мурджиа, 72), Миссироли, Куртич, Палоски, Петанья (Антенуччи, 79).

Предупреждения: Миссироли (3), Валоти (12), Хатебур (13), Палоски (29).


"Торино" - "Удинезе" 1:0

Гол: Айна, 31 - 1:0

"Торино": Сиригу, Иццо, Джиджи, Моретти, Ансальди, Беренгер (Мейте, 78), Лукич (Базелли, 60), Яго Фальке, Ринкон, Айна (де Сильвестри, 90), Белотти.

"Удинезе": Муссо, Де Майо, Нюйтинк, Ларсен, Трост-Эконг, Фофана (Ингельссон, 66), Д'Алессандро (Теодорчик, 90), Пуссетто (Лазанья, 68), Мандрагора, де Пауль, Окака Чука.

Предупреждения: Лукич (37), де Пауль (65), Джиджи (74), Де Майо (79), Трост-Эконг (86).

Удаление: Де Майо (90).


"Сампдория" - "Фрозиноне" 0:1

Гол: Чиофани, 25 - 0:1

"Сампдория": Аудеро, Андерсен, Жуниор Таварес, Берешиньски, Колли, Прат, Экдаль (Сау, 74), Сапонара (Рамирес, 56), Линетти, Куальярелла, Габбьядини (Дефрель, 57).

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Гольданига, Дзампано, Капуано, Кассата (Гори, 74), Бегетто, Чибса, Майелло, Чиано (Тротта, 78), Чиофани.

Предупреждения: Кассата (30), Жуниор Таварес (35), Чиано (45), Габбьядини (55), Линетти (77), Спортьелло (90).

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 23 43
4 Аталанта Аталанта 23 38
5 Рома Рома 23 38
6 Лацио Лацио 23 38
7 Милан Милан 22 36
8 Торино Торино 23 34
9 Сампдория Сампдория 23 33
10 Фиорентина Фиорентина 23 32
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 23 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 СПАЛ СПАЛ 23 22
15 Кальяри Кальяри 22 21
16 Удинезе Удинезе 23 19
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