"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)

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"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)

Представляем видеообзор 34-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Удинезе". В этой встрече победу одержали хозяева матча.

Не пропустите:  "Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А (видео голов) | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 34 88
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
4 Аталанта Аталанта 34 59
5 Рома Рома 34 58
6 Торино Торино 34 56
7 Милан Милан 34 56
8 Лацио Лацио 34 55
9 Сампдория Сампдория 34 48
10 Фиорентина Фиорентина 33 40
11 Кальяри Кальяри 34 40
12 СПАЛ СПАЛ 34 39
13 Сассуоло Сассуоло 33 38
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 34 37
16 Дженоа Дженоа 34 35
17 Удинезе Удинезе 34 33
18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 34 15
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