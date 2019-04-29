"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)

Представляем видеообзор 34-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Удинезе". В этой встрече победу одержали хозяева матча.

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