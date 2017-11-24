"Аталанта" уничтожила "Эвертон", "Лион" разгромил "Аполлон"

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"Аталанта" уничтожила "Эвертон", "Лион" разгромил "Аполлон"

Завершились два матча пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе Е. "Эвертон" дома разгромно проиграл "Аталанте", "Лион" без проблем справился с "Аполлоном".

"Эвертон" Англия – "Аталанта" Италия - 1:5 (0:1)
Голы: Кристанте, 12 - 0:1, Кристанте, 63 - 0:2, Сандро Рамирес, 71 - 1:2, Госенс, 86 - 1:3, Корнелиус, 88 - 1:4, Корнелиус, 90 - 1:5

"Эвертон": Роблес, Кин, Мартина, Кенни (Фини, 69), Уильямс, Классен (Влашич, 62), Банингиме, Дэвис, Миральяс (Кэлверт-Льюин, 79), Сандро Рамирес, Руни.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Масьелло (Кальдара, 61), Кастань, Толои, Гомес, Кристанте (Корнелиус, 82), де Рон, Фройлер, Хатебур (Госенс, 70), Петанья.

"Лион" Франция – "Аполлон" Кипр - 4:0 (2:0)
Голы: Диакаби, 29 - 1:0, Фекир, 32 - 2:0, Диас, 67 - 3:0, Маолида, 90 - 4:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Диакаби, Марсал, Морель (Тузар, 46), Фекир, Ндомбеле, Депай (Маолида, 74), Траоре (Ауар, 16), Рафаэл, Диас.

"Аполлон": Вале, Юсте, Роберж, Жандер, Сачетти, Алеф, Яколиш, Жоау Педру, Сардинеро (Алешандре, 72), Маглица (Селайя, 17), Шембри (Мартинес, 72).

Положение команд: Аталанта, Лион - 11, Аполлон - 3, Эвертон - 1.

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