"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии
В матче 26-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в гостях разгромила "Лечче" со счетом 7:2. Победу бергамскому клубу принесли хет-трик Сапаты, голы Иличича, Муриэля и Малиновского, а также автогол Донати. В составе хозяев отличились Сапонара и Донати.
"Аталанта" по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" остался на 16-й позиции.
"Лечче" – "Аталанта" - 2:7 (2:2)
Голы: Донати, 17 (автогол) - 0:1, Сапата, 22 - 0:2, Сапонара, 29 - 1:2, Донати, 39 - 2:2, Иличич, 47 - 2:3, Сапата, 54 - 2:4, Сапата, 62 - 2:5, Муриэль, 87 - 2:6, Малиновский, 90+1 - 2:7
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Фройлер, де Рон, Гомес (Малиновский, 69), Пашалич, Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15