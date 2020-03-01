"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии

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"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии

В матче 26-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в гостях разгромила "Лечче" со счетом 7:2. Победу бергамскому клубу принесли хет-трик Сапаты, голы Иличича, Муриэля и Малиновского, а также автогол Донати. В составе хозяев отличились Сапонара и Донати.

"Аталанта" по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" остался на 16-й позиции. 

"Лечче" – "Аталанта" - 2:7 (2:2)
Голы: Донати, 17 (автогол) - 0:1, Сапата, 22 - 0:2, Сапонара, 29 - 1:2, Донати, 39 - 2:2, Иличич, 47 - 2:3, Сапата, 54 - 2:4, Сапата, 62 - 2:5, Муриэль, 87 - 2:6, Малиновский, 90+1 - 2:7

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Фройлер, де Рон, Гомес (Малиновский, 69), Пашалич, Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85).

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Комментарии

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lesnovsky

Сапата вернулся... Дрыг-нога трепещи!!!...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Охренеть!

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