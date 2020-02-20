"Аталанта" уничтожила "Валенсию" в Лиге Чемпионов

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"Аталанта" уничтожила "Валенсию" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянская "Аталанта" на своем поле разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4:1. Победу клубу из Бергамо принесли дубль Ханса Хатебура, а также голы Йосипа Иличича и Ремо Фройлера. В составе гостей отличился российский полузащитник Денис Черышев.

Ответный матч состоится в Валенсии 10 марта.

"Аталанта" Италия – "Валенсия" Испания - 4:1 (2:0)
Голы: Хатебур, 16 - 1:0, Иличич, 42 - 2:0, Фройлер, 57 - 3:0, Хатебур, 62 - 4:0, Черышев, 66 - 4:1

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес, Фройлер, Пашалич, де Рон, Иличич, Паломино.

"Валенсия": Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).

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