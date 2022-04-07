"Аталанта" упустила победу над "РБ Лейпциг"
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Луис Муриэль, но во второй половине равновесие восстановил Вилли Орбан.
Ответный матч состоится 14 апреля в Италии.
"РБ Лейпциг" Германия – "Аталанта" Италия - 1:1 (0:1)
Голы: Муриэль, 17 - 0:1, Орбан, 58 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Мукиеле, 87), Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Хальстенберг, 73), Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаи, 73), Нкунку (Новоа, 87), Андре Силва (Форсберг, 62).
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 89), де Рон, Фройлер (Миранчук, 67), Пашалич (Бога, 61), Пессина (Скальвини, 61), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 61).
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