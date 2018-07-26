"Аталанта" упустила победу над "Сараево" и другие результаты ЛЕ
В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы состоялось еще четыре матча. Вот и результаты.
"Партизан" - "Тракай" - 1:0
Гол: Янусевскис, 57 - 1:0 (автогол).
Удаление: Воробьевас ("Тракай").
"Железничар" - "Аполлон" - 1:2
Голы: Богичевич, 23 - 0:1 (автогол), Шембри, 79 - 0:2, Крпич, 90 - 1:2.
"Аталанта" - "Сараево" - 2:2
Голы: Толои, 11 - 1:0, Пессина, 45+3 - 2:0, Ханджич, 67 - 2:1, Сисич, 72 - 2:2.
"Санкт-Галлен" - "Сарпсборг" - 2:1
Голы: Хайнтц, 6 - 0:1, Хефти, 41 - 1:1, Буесс, 66 - 2:1.
Удаление: Вилотич, 5 ("Санкт-Галлен").
Напомним, ранее состоялось еще восемь матчей. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В начале лета Лопетеги был только четвертым кандидатом у "Реала" на замену Зидану
-
"Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖ
-
"Зенит" не включил Кокорина, Жиркова и Мамману в заявку на сезон 2018/2019
-
1
Малком назвал своих кумиров
-
1
"Манчестер Сити" сделал предложение по хавбеку "Реала"
-
Пьянич дал комментарий по своему будущему
-
Кечинов спрогнозировал итоговый результат матча за Суперкубок России
-
Балотелли бросил вызов Марсело
-
"Реал" готов перехватить трансферную цель "Челси"
-
2
"Барселона" надеется использовать тактику, которая позволила подписать Малкома, при трансфере Рабьо
-
Агент форварда "Ромы" сделал заявление о будущем своего клиента
-
"Леванте" отказал английскому клубу в трансфере хавбека за 25 миллионов евро
-
"Зенит" включил Дзюбу, Шатова и Нобоа в заявку на сезон
-
"Крылья Советов" подписали экс-форварда "Зенита"
-
"Анжи" объявил о переходе игрока "Зенита"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться из-за Райолы
-
1
Фанаты "Зенита" назвали Дзюбу "Богом футбола"
-
Экс-игрок "Зенита" перешел в "Урал"
-
"Рубин" объявил о переходе игрока "Зенита"
-
Президент "Лацио" назвал условие для трансфера Милинковича-Савича