"Аталанта" упустила победу над "Сараево" и другие результаты ЛЕ

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы состоялось еще четыре матча. Вот и результаты.

"Партизан" - "Тракай" - 1:0

Гол: Янусевскис, 57 - 1:0 (автогол).

Удаление: Воробьевас ("Тракай").

"Железничар" - "Аполлон" - 1:2

Голы: Богичевич, 23 - 0:1 (автогол), Шембри, 79 - 0:2, Крпич, 90 - 1:2.

"Аталанта" - "Сараево" - 2:2

Голы: Толои, 11 - 1:0, Пессина, 45+3 - 2:0, Ханджич, 67 - 2:1, Сисич, 72 - 2:2.

"Санкт-Галлен" - "Сарпсборг" - 2:1

Голы: Хайнтц, 6 - 0:1, Хефти, 41 - 1:1, Буесс, 66 - 2:1.

Удаление: Вилотич, 5 ("Санкт-Галлен").

Напомним, ранее состоялось еще восемь матчей. | soccernews.ru