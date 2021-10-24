"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии А

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"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии АФото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" на своем поле в матче девятого тура Серии А.

"Аталанта" - "Удинезе" - 1:1

Гол: Малиновский, 56 - 1:0, Бету, 94 - 1:1.

"Аталанта" - Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Ловато, Пеццелла, Иличич (Миранчук, 64), Фройлер, Малиновский (Скальвини, 86), Пашалич (Копмейнерс, 74), Сапата (Муриэль, 64).

"Удинезе" - Сильвестри, Молина (Саксесс, 64), Ларсен (Соппи, 76), Нюйтинк (Форестьери, 82), Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Пуссетто (Самарджич, 76), Уолас, Макенго (Арслан, 64), Бету.

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