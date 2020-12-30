"Аталанта" усилилась защитником сборной Дании

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"Аталанта" усилилась защитником сборной Дании

Датский защитник "Генка" Йоаким Меле перешел в "Аталанту", сообщается официальный сайт клуба.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 11 миллионов евро. Меле успешно прошел медицинское обследование и уже прибыл в расположение "Аталанты". Датчанин подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

23-летний Меле выступал за "Генк" с 2017 года. Всего он провел за клуб 130 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 22 результативные передачи. Ранее играл за "Ольборг". За сборную Дании провел шесть матчей и забил один гол.

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