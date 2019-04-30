"Аталанта" установила клубный рекорд по количеству забитых голов

Вчера, 29 апреля, "Аталанта" в домашнем матче 34-го тура Серии А обыграла "Удинезе".

"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А).

Эта победа помогла хозяевам матча единолично занять 4-ю строчку в Серии А, имея в активе 59 баллов. Они опережают "Рому" и "Милан".

Также команда установила клубный рекорд по количеству голов за чемпионат - 68.

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