"Аталанта" установила клубный рекорд по количеству забитых голов

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"Аталанта" установила клубный рекорд по количеству забитых голов

Вчера, 29 апреля, "Аталанта" в домашнем матче 34-го тура Серии А обыграла "Удинезе".

 "Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А).

Эта победа помогла хозяевам матча единолично занять 4-ю строчку в Серии А, имея в активе 59 баллов. Они опережают "Рому" и "Милан".

Также команда установила клубный рекорд по количеству голов за чемпионат - 68. 

Не пропустите:  "Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А (видео голов) | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 34 88
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
4 Аталанта Аталанта 34 59
5 Рома Рома 34 58
6 Торино Торино 34 56
7 Милан Милан 34 56
8 Лацио Лацио 34 55
9 Сампдория Сампдория 34 48
10 Сассуоло Сассуоло 34 41
11 Фиорентина Фиорентина 34 40
12 Кальяри Кальяри 34 40
13 СПАЛ СПАЛ 34 39
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 34 37
16 Дженоа Дженоа 34 35
17 Удинезе Удинезе 34 33
18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 34 15
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