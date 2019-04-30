"Аталанта" установила клубный рекорд по количеству забитых голов
Вчера, 29 апреля, "Аталанта" в домашнем матче 34-го тура Серии А обыграла "Удинезе".
"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А).
Эта победа помогла хозяевам матча единолично занять 4-ю строчку в Серии А, имея в активе 59 баллов. Они опережают "Рому" и "Милан".
Также команда установила клубный рекорд по количеству голов за чемпионат - 68.
Не пропустите: "Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А (видео голов) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15