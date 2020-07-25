"Аталанта" установила новый клубный рекорд
"Аталанта" переписала собственную историю по итогам матча 36-го тура Серии А против "Милана" (1:1).
Игра против "россонери" стала 24-й подряд в чемпионате Италии, в которой бергамцы сумели поразить ворота соперника.
Как сообщает Opta, это рекордная голевая серия в истории клуба.
Напомним, что "Аталанта" близка к тому, чтобы финишировать в Серии А на втором месте.
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|26
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|Кальяри
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|Фиорентина
|27
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|27
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