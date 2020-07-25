"Аталанта" установила новый клубный рекорд

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"Аталанта" установила новый клубный рекорд

"Аталанта" переписала собственную историю по итогам матча 36-го тура Серии А против "Милана" (1:1).

Игра против "россонери" стала 24-й подряд в чемпионате Италии, в которой бергамцы сумели поразить ворота соперника.

Как сообщает Opta, это рекордная голевая серия в истории клуба.

Напомним, что "Аталанта" близка к тому, чтобы финишировать в Серии А на втором месте.

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